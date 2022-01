Bloccata per un mese e ora sotto ricatto: tra 8 giorni saranno pubblici i dati riservati dell'AULSS 6 di Padova (Di venerdì 7 gennaio 2022) L'ennesimo caso di cattiva gestione della sicurezza informatica ha paralizzato per un mese l'intera azienda ospedaliera di Padova. Quando la cose si è risolta, spendendo mezzo milione di euro, arriva la richiesta degli hacker: 800.000 euro o tutti i dati pubblici.... Leggi su dday (Di venerdì 7 gennaio 2022) L'ennesimo caso di cattiva gestionea sicurezza informatica ha paralizzato per unl'intera azienda ospedaliera di. Quando la cose si è risolta, spendendo mezzo milione di euro, arriva la richiesta degli hacker: 800.000 euro o tutti i....

