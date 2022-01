A Caloveto non si torna tra i banchi | stop didattica in presenza fino al 24 gennaio

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 7 gennaio 2022) In una nota stampa il Comune di(Cosenza) annuncia il rinvio del ritorno a scuola in. “Tra i casi positivi al tampone rapido comunicati dall’ASP al Comune e in attesa di essere confermati dal molecolare vi sono anche studenti, personale scolastico e docenti che provengono anche da altri comuni. Dopo un confronto con il dirigente scolastico dell’istituto comprensivo B. Bennardo, per cautela, si è deciso di rinviare il ritorno in classe a lunedì 24”. È quanto dichiara il Sindaco Umberto Mazza sottolineando che la sospensione delle attività scolastiche ine l’attivazione dellaa distanza, demandata nell’organizzazione agli istituti, “da lunedì 10 a sabato 22, riguarderà le scuole dell’infanzia, la primaria e secondaria di 1° grado”. “Pur in assenza di dati ...