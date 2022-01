Verona, Tudor: «Giorni difficili, ma i ragazzi sono rimasti concentrati sul campo» (Di giovedì 6 gennaio 2022) Igor Tudor, allenatore del Verona, ha parlato dopo il successo della formazione scaligera ai danni dello Spezia Ai microfoni di DAZN, Igor Tudor ha parlato dopo la vittoria del Verona sullo Spezia. VITTORIA – «sono molto soddisfatto, abbiamo fatto una super partita di squadra in un momento complicato. Questo successo vale doppio. Stamattina un giocatore doveva fare un tampone, ieri nuovi casi…è stato difficile pensare al campo. Invece i ragazzi sono stati sul pezzo e devo complimentarmi con loro». DISCORSO ALL’INTERVALLO – «Anche nel primo tempo abbiamo creato e potevamo fare un gol o due. Abbiamo giocato meglio, stavamo meglio e abbiamo meritato. Abbiamo fatto 27 punti fin qui, una base tranquilla per costruire il nostro ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 6 gennaio 2022) Igor, allenatore del, ha parlato dopo il successo della formazione scaligera ai danni dello Spezia Ai microfoni di DAZN, Igorha parlato dopo la vittoria delsullo Spezia. VITTORIA – «molto soddisfatto, abbiamo fatto una super partita di squadra in un momento complicato. Questo successo vale doppio. Stamattina un giocatore doveva fare un tampone, ieri nuovi casi…è stato difficile pensare al. Invece istati sul pezzo e devo complimentarmi con loro». DISCORSO ALL’INTERVALLO – «Anche nel primo tempo abbiamo creato e potevamo fare un gol o due. Abbiamo giocato meglio, stavamo meglio e abbiamo meritato. Abbiamo fatto 27 punti fin qui, una base tranquilla per costruire il nostro ...

