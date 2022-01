Vaccino obbligatorio, Costa: «Per gli over 50 non si aspetta il 15 febbraio. Ricorsi? Lo Stato già ripaga i danni» (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il sottosegretario alla Salute Andrea Costa prova a fare chiarezza rispetto a quando sarà necessario cominciare a osservare l’obbligo vaccinale per gli over 50, viste le news contraddittorie circolate nelle ultime ore. «Con i provvedimenti approvati ieri dal Consiglio dei ministri il governo ha cercato ancora una volta di anticipare e gestire questa situazione epidemica così delicata», ha detto Costa, che ha precisato che l’obbligatorietà scatterà da subito, il giorno dopo la pubblicazione del decreto in Gazzetta ufficiale, e «non a partire dal 15 febbraio». «L’obbligo non è un tabù, valuteremo settimana per settimana l’andamento dell’epidemia – ha poi commentato il sottosegretario ai microfoni di Radio Anch’io, su Rai Radio1 -. Abbiamo previsto questa estensione che riguarda 2,5 milioni di cittadini ... Leggi su open.online (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il sottosegretario alla Salute Andreaprova a fare chiarezza rispetto a quando sarà necessario cominciare a osservare l’obbligo vaccinale per gli50, viste le news contraddittorie circolate nelle ultime ore. «Con i provvedimenti approvati ieri dal Consiglio dei ministri il gno ha cercato ancora una volta di anticipare e gestire questa situazione epidemica così delicata», ha detto, che ha precisato che l’obbligatorietà scatterà da subito, il giorno dopo la pubblicazione del decreto in Gazzetta ufficiale, e «non a partire dal 15». «L’obbligo non è un tabù, valuteremo settimana per settimana l’andamento dell’epidemia – ha poi commentato il sottosegretario ai microfoni di Radio Anch’io, su Rai Radio1 -. Abbiamo previsto questa estensione che riguarda 2,5 milioni di cittadini ...

RobertoBurioni : Non penso che Crisanti abbia detto questo. Il vaccino contro il tetano, obbligatorio da sempre non solo per i bambi… - repubblica : Nuovo decreto anti-Covid, via libera all'unanimita' al vaccino obbligatorio per gli over 50 - FBiasin : #Marotta: 'Nello sport deve essere reso obbligatorio il terzo vaccino'. L’unica cosa strana di questa frase è che… - giovagnoliab : @5_pinin @LUIGIVACCARO5 E se firmi il consenso come già successo Muori i famigliari fanno causa rispondono il Vacci… - Mark_DiDonato84 : RT @ImolaOggi: Vaccino Covid obbligatorio, Draghi: 'è per salvare vite' (il problema è che c'è chi crede) -