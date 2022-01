Trionfo degli indipendenti | María Elisa Quinteros eletta presidente

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Per la Convenzione costituzionale cilena è iniziato il secondo tempo. E a segnare l’avvio è stata la tormentata elezione della nuova giunta direttiva, chiamata a sostituire dopo sei mesi, come previsto dal Regolamento, quella guidata dalla mapucheLoncon e dal suo vice Jaime Bassa. Dopo quasi 20 ore di estenuanti negoziati e colpi di scena, a spuntarla è stata infine, alla nona votazione, un’altra donna: la 39enne indipendente, esponente dell’Assemblea Popolare per la Dignità (composta da … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

Neoludica_Art : RT @LucaTraini1: #News #Italia #Storia #Arte ROMA, PARCO DELL’ACQUEDOTTO ALESSANDRINO “Tutta la #pace della #Repubblica Senza le guerre del… - varesenews : Campaccio a San Giorgio su Legnano: trionfo degli atleti etiopi - Rastamit : @Ettore_Rosato 'Oggi il #cdm ha assunto altre decisioni difficili, ma tutte con un unico obiettivo: tutelare la sal… - YourPrivace : Ragazzi basta tirare fuori sta storia degli autori: l'anno scorso Giulia e Pierpaolo venivano costantemente bombard… - dianatamantini : DAKAR - Motociclisti verso la 4^ tappa. Le caratteristiche, rivedendo lo storico trionfo odierno di Rodrigues nel r… -

Ultime Notizie dalla rete : Trionfo degli

Il Manifesto

Dopo ildel genere lo scorso anno con i Maneskin, la band milanese guidata da Francesco ... Dopo una lunghissima pausa in cui accadde di tutto (dall'apertura di un concertoAC/DC a Udine ...Non si può certo dire che il pesoanni si veda o si senta. Comunque, a Maranello stanno ... Ora è il turno di questo terzo atto, richiamato anche nella sigla, che onora ilconseguito dalla ...Con 31 finali disputate e 20 trionfi nelle prove del Grande Slam è il tennista più vincente della storia degli Slam.Appuntamento con la 20a giornata della Serie A TIM 2021/2022, Sky trasmetterà in co-esclusiva 3 partite su 10 per ogni turno, anche in ...