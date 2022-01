Super green pass e Green pass base, dove serve e da quando (Di giovedì 6 gennaio 2022) Green pass base e rafforzato, cambiano le regole. Con il nuovo decreto varato dal governoè arrivata una ulteriore stretta che mira a rallentare la curva di crescita dei contagi. Super Green pass – che si ottiene per vaccinazione o guarigione – sempre più necessario, ma anche nuovi servizi dove è necessario avere la certificazione verde base (si ottiene anche solo con test antigenico rapido o molecolare con risultato negativo). Super Green pass e lavoro Il nuovo decreto introduce l’obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni. Per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 6 gennaio 2022)e rafforzato, cambiano le regole. Con il nuovo decreto varato dal governoè arrivata una ulteriore stretta che mira a rallentare la curva di crescita dei contagi.– che si ottiene per vaccinazione o guarigione – sempre più necessario, ma anche nuovi serviziè necessario avere la certificazione verde(si ottiene anche solo con test antigenico rapido o molecolare con risultato negativo).e lavoro Il nuovo decreto introduce l’obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni. Per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età ...

