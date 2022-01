“StregArti Premio Arco di Traiano” | chiuso l’evento dedicato alla cultura

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Tre intense giornateli hanno animato il Palazzo Paolo V di Benevento che ha ospitato l’edizione 2022 deldi”, organizzato dProloco Samnium e dal Comune di Benevento, in collaborazione con la Casa Editrice Abe – Arturo Bascetta Editore. Vivacitàle, dibattiti, conferenze hanno messo in mostra il meglio dei 100 volumi sul Sannio. Spazio alStregami 2022 riservato all’autore della ABE più in vista con gli omaggi della casa editrice ad Angela Iacobucci per il suo volume su Guardia Sanframondi; ancora Marianna Petito con il suo volume sulla Necropoli Santa Venera di Poseidonia-Paestum; sul podio Graziella Luongo ed il suo “Arraccuntm”, ...