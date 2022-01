Sig Combibloc | rileva attività in Asia per 335 milioni di dollari

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Zurigo, 6 gen. (Adnkronos/Ats) – Importante acquisizione per Sig: il gruppo industriale svizzero attivo nel settore dell’imballaggio e dei relativi macchinaridalla multinazionale Pactiv Evergreen leindi confezionamento in cartone per prodotti freschi. Il prezzo pattuito è di 335di, informa Sigin un comunicato. Lein questione hanno generato nel 2021 un fatturato di 160di. La transazione sarà portata a termine nel secondo o nel terzo trimestre. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

In rialzo gli imballaggi, da(+1,9%) a Smurfit Kappa (+1,5%). Bene quasi tutte le auto, da Volkswagen (+2,3%) a Porsche (+4%), non Renault ( - 0,6%). Rally per Daimler Truck (+11,5%), ...... mentre hanno avuto un'altra giornata molto positiva Schindler (+2,71% a 250.00 franchi il buono di partecipazione e +2,42% a 245.40 franchi l'azione nominativa),(+2,30% a 24.94 ...Condividi questo articolo:Zurigo, 6 gen. (Adnkronos/Ats) – Importante acquisizione per Sig Combibloc: il gruppo industriale svizzero attivo nel settore dell’imballaggio e dei relativi macchinari rilev ...La borsa svizzera chiude la seduta di metà settimana senza variazioni sostanziali. L'indice dei valori guida SMI ha terminato a 12'906,37 punti, in aumento dello 0,04% rispetto a ieri, mentre il listi ...