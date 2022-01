Sci | salta per Covid lo slalom femminile di Flachau

Advertising

azzurro_di_sci : RT @neveitalia: Salta pure lo slalom donne a Flachau: l'OESV costretta allo spostamento causa situazione Covid #FISAlpine #AlpineSkiing #6G… - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Zagabria, salta lo slalom maschile. È la quinta gara da inizio stagione #scialpino - azzurro_di_sci : RT @raceskimagazine: Problemi al ginocchio per Brignone: salta le gare di Kranjska Gora - SalvatoreSamp : RT @Gazzetta_it: Zagabria, salta lo slalom maschile. È la quinta gara da inizio stagione #scialpino - sportface2016 : #fisalpine | Federica #Brignone salta per precauzione la tappa di #KranjskaGora -

Ultime Notizie dalla rete : Sci salta

Quotidiano.net

Bologna, 6 gennaio 2022 " Se a Zagabria il problema è stato rappresentato dalla neve, a Flachau è il Covid a cancellare lo slalom femminile in notturna dell'11 gennaio. La federazione ha dovuto ...Si svolgerà oggi la gara di slalom speciale di Zagabria , valevole per la Coppa del Mondo 20212022 dialpino maschile e rinviata ieri. Una decisione inevitabile viste le condizioni della neve, con alte temperature e pioggia. Le due manches odierne prenderanno il via alle 13 e alle 16.10. Federica ...Il governo locale è alle prese con un incremento dei casi da variante Omicron, a Flachau non si gareggia: si cerca una nuova sistemazione ...La Coppa del mondo femminile rimane nel prossimo fine settimana in Slovenia ma si sposta dalla rinunciataria Maribor a Kranjska Gora, dove si disputeranno un gigante sabato 8 gennaio (ore 09.30 e 12.3 ...