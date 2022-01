Sabaudia, commerciante ripulisce un'area verde. Ma subisce una multa di 1700 euro! (Di giovedì 6 gennaio 2022) Si chiama Guido Guida , è uno storico commerciante di San Felice Circeo ed è stato multato dal Comune di Sabaudia per aver pulito, nel 2017, un'area verde all'interno del Parco nazionale del Circeo.... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 6 gennaio 2022) Si chiama Guido Guida , è uno storicodi San Felice Circeo ed è statoto dal Comune diper aver pulito, nel 2017, un'all'interno del Parco nazionale del Circeo....

