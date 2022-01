Pagelle Sampdoria Cagliari | Candreva folle | si salvano Yoshida e Gabbiadini

(Di giovedì 6 gennaio 2022) I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 20ª giornata di Serie A 2021/22:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 20ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP:) FLOP:) VOTI(4-4-2): Audero 6; Ferrari 5.5 (71? Ciervo 6),8 (50? Dragusin 5.5), Chabot 5, Murru 6; Bereszynski 6.5, Thorsby 5.5, Ekdal 5.5 (81? Yepes 6),5; Caputo 5 (81? Torregrossa 5.5),8.5 (71? Quagliarella 5.5). Allenatore: D’Aversa 5.(3-5-2): Cragno 5.5; Lovato 6, Altare 6, Carboni 5.5; ...

Advertising

Calcio_Casteddu : ?? Le #pagelle di #SampdoriaCagliari: Pavoletti, gol pesante. Che bravo #Altare! #? #Cagliari #CagliariCalcio… - SampNews24 : Pagelle #SampdoriaCagliari: follia #Candreva, si salva solo #Gabbiadini - Lucaucce : #Pagelle #Sampdoria-#Cagliari: quando esce #Yoshida si spegne la luce #SampCagliari - clubdoria46 : #Pagelle #Sampdoria-#Cagliari: quando esce #Yoshida si spegne la luce #SampCagliari -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Sampdoria

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 20ª giornata di Serie A 2021/22:Cagliari Ledei protagonisti del match trae Cagliari, valido per la 20ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP: Gabbiadini () FLOP: Pavoletti ..... lee le parole dei protagonisti. Di seguito, le scelte di formazione dei due tecnici, D'Aversa e Mazzarri. Le formazioni ufficiali(4 - 4 - 2) : Audero; Ferrari, Yoshida, Chabot, ...Le due squadre in campo alle 12.30 al Ferraris di Genova: ecco gli undici titolari scelti da D’Aversa e Mazzarri Il Cagliari ci riprova. Servono punti per risalire la classifica e la gara in programma ...Le formazioni ufficiali di Sampdoria-Cagliari, match della ventesima giornata ... Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Di seguito, ...