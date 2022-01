Open school vax day, la campagna vaccinale per i bambini 5-11 anni della Regione Calabria (Di giovedì 6 gennaio 2022) Incrementare le vaccinazioni nella fascia d’età scolare pediatrica (5-11 anni) garantendo un ritorno in maggiore sicurezza sui banchi di scuola. È questo l’obiettivo dei due Open school vax day che la Regione Calabria propone sfruttando la sospensione delle attività scolastiche del 7 e 8 gennaio. Sensibilizzazione ma soprattutto concreta azione a tutela della salute dei minorenni. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 6 gennaio 2022) Incrementare le vaccinazioni nella fascia d’età scolare pediatrica (5-11) garantendo un ritorno in maggiore sicurezza sui banchi di scuola. È questo l’obiettivo dei duevax day che lapropone sfruttando la sospensione delle attività scolastiche del 7 e 8 gennaio. Sensibilizzazione ma soprattutto concreta azione a tutelasalute dei minorenni. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Open school vax day, la campagna vaccinale per i bambini 5-11 anni della Regione Calabria - infoitinterno : Serra, all'Istituto Einaudi l''Open vax school day' per i bambini dai 5 agli 11 anni - infoitinterno : 'Open Vax School Days', campagna vaccinale per i bambini promossa dalla Regione - infoitinterno : Cosenza, Open Vax school day anche al Comprensivo “Lanzino” di via Negroni - ilmetropolitan : ???? Open vax school days, #campagnavaccinale per i bambini promossa dalla #RegioneCalabria nelle #scuole calabresi -