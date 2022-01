NFL – Le partite del weekend della Week 18 2021 (Di giovedì 6 gennaio 2022) Manca solamente una giornata alla conclusione della Regular season 2021 di NFL e i posti ancora vacanti per la post season sono attualmente tre. Al momento, ancora sette franchigie, due in NFC e cinque in AFC, possono ancora giocarsi l’accesso ai playoff e, al termine del Weekend della Week 18, il quadro qualificazione sarà completo. Quali sono le sfide chiave per i playoff nel Weekend di Week 18? In NFC, 49ers e Saints sono a caccia dell’ultimo posto disponibile. San Francisco al momento è in vantaggio, ma un passo falso e una vittoria di New Orleans potrebbero costare caro alla franchigia allenata da Kyle Shanahan. I Niners si giocano il tutto per tutto contro i rivali dei Rams, domenica nel turno delle 22:25. Alla stessa ora, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 6 gennaio 2022) Manca solamente una giornata alla conclusioneRegular seasondi NFL e i posti ancora vacanti per la post season sono attualmente tre. Al momento, ancora sette franchigie, due in NFC e cinque in AFC, possono ancora giocarsi l’accesso ai playoff e, al termine del18, il quadro qualificazione sarà completo. Quali sono le sfide chiave per i playoff neldi18? In NFC, 49ers e Saints sono a caccia dell’ultimo posto disponibile. San Francisco al momento è in vantaggio, ma un passo falso e una vittoria di New Orleans potrebbero costare caro alla franchigia allenata da Kyle Shanahan. I Niners si giocano il tutto per tutto contro i rivali dei Rams, domenica nel turno delle 22:25. Alla stessa ora, ...

Ultime Notizie dalla rete : NFL partite Matt Damon pubblicizza Bitcoin in uno spot, è polemica sui social Nello spot, andato in onda durante le partite della NFL di domenica, Damon ha camminato lungo un corridoio virtuale parlando di come " la storia è piena di 'quasi '" mentre intorno a lui apparivano ...

Antonio Brown choc in Nfl, video: si spoglia e lascia campo/ Brady: 'Va aiutato' ... Tuchel: "C'è sempre modo di tornare indietro" ANTONIO BROWN CHOC IN NFL, LA REAZIONE DI ARIANS E ...il record del giocatore più rapido a raggiungere le 900 ricezioni in carriera in sole 143 partite, di ...

I tifosi partecipi al gioco delle loro squadre: così lo sport del futuro è «fan controlled» Negli Stati Uniti è cominciato un campionato professionistico di football americano in cui giocatori e schemi vengono scelti dai tifosi in diretta via web. E questo è solo l'inizio ...

