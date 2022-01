Milan, affare difesa: le ultime su Botman e Diallo (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il Milan deve trovare un difensore e ormai i nomi sulla lista sono Botman e Diallo: le ultime sui due giocatori Il Milan deve trovare un rinforzo a gennaio per la difesa. I nomi sul piatto sono Botman e Diallo. Il Lille spara alto perché non vuole vendere il centrale a gennaio. Richiesta da 40 milioni di euro. Mentre per Diallo i rossoneri offrono un prestito ma il Psg vuole vendere e al momento non si riesce ad imbastire una trattativa. A riferirlo è Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 7 gennaio 2022) Ildeve trovare un difensore e ormai i nomi sulla lista sono: lesui due giocatori Ildeve trovare un rinforzo a gennaio per la. I nomi sul piatto sono. Il Lille spara alto perché non vuole vendere il centrale a gennaio. Richiesta da 40 milioni di euro. Mentre peri rossoneri offrono un prestito ma il Psg vuole vendere e al momento non si riesce ad imbastire una trattativa. A riferirlo è Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

