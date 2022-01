Matilde Gioli: il fidanzato Alessandro Marcucci, legame profondo (Di giovedì 6 gennaio 2022) Matilde Gioli, negli scorsi giorni, ha pubblicato sui social alcuni scatti che la mostrano in vacanza in montagna, insieme al fidanzato Alessandro Marcucci. Matilde Gioli, nota per le sue interpretazioni in film quali “Belli di papà” e “Moschettieri del re: La penultima missione”, ha preso recentemente parte al film “4 Metà”, una nuova commedia romantica uscita il 5 gennaio su Netflix. via InstagramL’attrice sta vivendo serenamente la sua relazione con il fidanzato Alessandro Marcucci, istruttore di equitazione che condivide la passione per i cavalli e la natura con Matilde. Secondo le fonti, infatti, i due si sarebbero conosciuti proprio nel maneggio dove lavora ... Leggi su ck12 (Di giovedì 6 gennaio 2022), negli scorsi giorni, ha pubblicato sui social alcuni scatti che la mostrano in vacanza in montagna, insieme al, nota per le sue interpretazioni in film quali “Belli di papà” e “Moschettieri del re: La penultima missione”, ha preso recentemente parte al film “4 Metà”, una nuova commedia romantica uscita il 5 gennaio su Netflix. via InstagramL’attrice sta vivendo serenamente la sua relazione con il, istruttore di equitazione che condivide la passione per i cavalli e la natura con. Secondo le fonti, infatti, i due si sarebbero conosciuti proprio nel maneggio dove lavora ...

Advertising

BHaitam1 : RT @Cinguetterai: Francesca Chillemi e Matilde Gioli nella stessa serata per abbassare ulteriormente la nostra autostima. In Rai Fiction so… - notmycupoftears : Posso dire Matilde Gioli molto molto underrated - emmeggi_ : matilde gioli anche lei grande dono di dio l’unica che mi può distrarre stasera dalla juve insieme a giasau - emmeggi_ : RT @Cinguetterai: Francesca Chillemi e Matilde Gioli nella stessa serata per abbassare ulteriormente la nostra autostima. In Rai Fiction so… - _Iride_24 : RT @Cinguetterai: Francesca Chillemi e Matilde Gioli nella stessa serata per abbassare ulteriormente la nostra autostima. In Rai Fiction so… -