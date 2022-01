Macron sui No vax ha le idee chiarissime: rompergli le palle (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il presidente francese, Emmanuel Macron, in un’intervista al Parisien, ha detto che ha tutta l’intenzione di “emmerder”, rompere le palle, o anche i coglioni, ai No vax. In Francia si stanno intrecciando emergenza sanitaria e clima pre elettorale, virus e voto, e le parole del capo dell’Eliseo, che ancora non si è candidato ufficialmente ma che ha intenzione di farlo, sono state molto criticate, non tanto dai cittadini quanto dai politici. Macron vuole solo che sia chiaro che se non vuoi immunizzarti e non partecipi allo sforzo personale e collettivo richiesto per mettere fine alla pandemia, allora non puoi pretendere di vivere normalmente, di andare al ristorante, al cinema, al bar. Il candidato Macron sulla pandemia ha deciso di comportarsi come il presidente, ossia con rigore, senza cercare di comprendere i No vax ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il presidente francese, Emmanuel, in un’intervista al Parisien, ha detto che ha tutta l’intenzione di “emmerder”, rompere le, o anche i coglioni, ai No vax. In Francia si stanno intrecciando emergenza sanitaria e clima pre elettorale, virus e voto, e le parole del capo dell’Eliseo, che ancora non si è candidato ufficialmente ma che ha intenzione di farlo, sono state molto criticate, non tanto dai cittadini quanto dai politici.vuole solo che sia chiaro che se non vuoi immunizzarti e non partecipi allo sforzo personale e collettivo richiesto per mettere fine alla pandemia, allora non puoi pretendere di vivere normalmente, di andare al ristorante, al cinema, al bar. Il candidatosulla pandemia ha deciso di comportarsi come il presidente, ossia con rigore, senza cercare di comprendere i No vax ...

