Lotteria Italia, estrazione e biglietti in diretta (Di giovedì 6 gennaio 2022) I biglietti vincenti della Lotteria Italia 2021-2022 vengono estratti oggi, giovedì 6 gennaio, in diretta tv su Rai 1 durante la trasmissione i «Soliti ignoti — Il ritorno» Leggi su corriere (Di giovedì 6 gennaio 2022) Ivincenti della2021-2022 vengono estratti oggi, giovedì 6 gennaio, intv su Rai 1 durante la trasmissione i «Soliti ignoti — Il ritorno»

Advertising

DrApocalypse : Ma sto “mago” da dove esce fuori? Come ha fatto a finire nella serata della Lotteria Italia? #isolitiignoti - mavtarirsm : ama potevi invitare il martari alla lotteria italia che partecipavo per vincere lui - dennismantovan : RT @_ridarella_: Capodanno e lotteria Italia solo come esercitazione alla settimana santa #isolitiignoti - _ridarella_ : Capodanno e lotteria Italia solo come esercitazione alla settimana santa #isolitiignoti - avndsuarpe : RT @salgioreal: La vera Lotteria Italia il giorno dell’Epifania era Lei #isolitiignoti -