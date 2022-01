LIVE Dakar 2022 | quinta tappa Riyadh-Riyadh in DIRETTA | Price vince davanti a Petrucci | Loeb guida tra le auto

Leggi su oasport

(Di giovedì 6 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.15 CAMION – Sotnikov non molla e guadagna più di un minuto su Karginov, salendo in seconda posizione. Nel dominio Kamaz-Master, abbiamo dunque, in ordine, Karginov, Sotnikov (+56?), Shibalov (+3’39”) e Nikolaev (+4’07”). 11.04è al comando! Non abbiamo notizie per quanto riguarda Lategan che per il secondo giorno consecutivo potrebbe inchinarsi ai rivali. Aspettiamo ancora qualche minuto prima di una classifica definitiva. 10.44è uno dei primi ad arrivare alla meta prevista. L’alfiere di Prodrive sta guadagnando terreno sui rivali, mentre non conosciamo il passaggio di Lategan ai 341° chilometro. Il sudafricano di Toyota ha letteralmente dominato la prova quest’oggi. 10.42 CAMION – Km 199, circa metà gara, e Karginov ...