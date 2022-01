I cinquant'anni di Nek e la carica degli eterni 'ragazzi' che fanno cifra tonda nel 2022 (Di giovedì 6 gennaio 2022) cinquant'anni e non sentirli. E' proprio una generazione di ragazzi e ragazze quella che nel 2022 si appresta a varcare la soglia del mezzo secolo, alcuni ancora sulla cresta dell'onda altri già un ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 6 gennaio 2022)e non sentirli. E' proprio una generazione die ragazze quella che nelsi appresta a varcare la soglia del mezzo secolo, alcuni ancora sulla cresta dell'onda altri già un ...

Advertising

SkyArte : Tanti auguri #HayaoMiyazaki! Regista,animatore e fumettista è considerato uno degli esponenti di animazione giappon… - twittopoco : RT @Cambiacasacca: Quindi quelli sotto i cinquant'anni per questa settimana sono salvi? - j2lm4u : @CiairoReloaded Come se la caverà con questo nuovo obbligo vaccinale per chi ha più di cinquant'anni? - De51Fra : RT @Cambiacasacca: Quindi quelli sotto i cinquant'anni per questa settimana sono salvi? - Claudio52330251 : RT @Cambiacasacca: Quindi quelli sotto i cinquant'anni per questa settimana sono salvi? -