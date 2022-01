Fondi Pnrr, la Lega: “Treviglio, Dalmine e Seriate penalizzati, serve una seconda chance” (Di giovedì 6 gennaio 2022) Se Bergamo ha ottenuto venti milioni di Fondi del Pnrr per la “rigenerazione urbana”, il bando dedicato ai comuni con più di 15mila abitanti, Treviglio, Dalmine e Seriate, che avevano presentato progetti per 22 milioni di euro per riqualificare i loro territori ne sono stati esclusi. Una decisione che non piace ai parlamentari bergamaschi della Lega. Rebecca Frassini (membro della commissione Bilancio alla Camera), Roberto Calderoli, Cristian Invernizzi, Tony Iwobi, Daniele Belotti, Simona Pergreffi, Alberto Ribolla e Daisy Pirovano intervengono polemici con una voce sola: “Penalizzato il nord con progetti di opere rilevanti, ammessi al finanziamento e poi spariti dalla graduatoria”. E dicono: “I Comuni esclusi dalla graduatoria della misura di rigenerazione urbana hanno diritto a una ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 6 gennaio 2022) Se Bergamo ha ottenuto venti milioni didelper la “rigenerazione urbana”, il bando dedicato ai comuni con più di 15mila abitanti,, che avevano presentato progetti per 22 milioni di euro per riqualificare i loro territori ne sono stati esclusi. Una decisione che non piace ai parlamentari bergamaschi della. Rebecca Frassini (membro della commissione Bilancio alla Camera), Roberto Calderoli, Cristian Invernizzi, Tony Iwobi, Daniele Belotti, Simona Pergreffi, Alberto Ribolla e Daisy Pirovano intervengono polemici con una voce sola: “Penalizzato il nord con progetti di opere rilevanti, ammessi al finanziamento e poi spariti dalla graduatoria”. E dicono: “I Comuni esclusi dalla graduatoria della misura di rigenerazione urbana hanno diritto a una ...

