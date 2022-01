Fiorentina, stasera lo stadio Franchi resterà chiuso (Di giovedì 6 gennaio 2022) Lo stadio Franchi resterà chiuso oggi al pubblico. A comunicarlo la società viola attraverso una nota ufficiale: il provvedimento è stato preso "dato l'annullamento della gara con l'Udinese che ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 6 gennaio 2022) Looggi al pubblico. A comunicarlo la società viola attraverso una nota ufficiale: il provvedimento è stato preso "dato l'annullamento della gara con l'Udinese che ...

