Epidemia di influenza aviaria, oltre 7.000 gru morte nel lago di Galilea (Di giovedì 6 gennaio 2022) oltre 7000 gru sono già morte di influenza aviaria nel lago di Hula (Galilea), dopo che alla fine di dicembre era scattato un primo allarme. “Quel lago sta diventando un cimitero” sostiene oggi Haaretz. In precedenza la loro popolazione era stata stimata in 24 mila unità e secondo il giornale l’impatto della aviaria H5N1 è stato particolarmente forte. L’intera zona - che finora era considerata una delle maggiori attrazioni turistiche dell’alta Galilea - è stata isolata dal Consiglio di sicurezza nazionale per contenere possibili contagi, o inquinamenti delle risorse idriche. I dipendenti addetti alla raccolta dei corpi hanno avuto istruzione di cambiare di continuo gli abiti, e poi di bruciarli. Droni vengono utilizzati per segnalare ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 6 gennaio 2022)7000 gru sono giàdineldi Hula (), dopo che alla fine di dicembre era scattato un primo allarme. “Quelsta diventando un cimitero” sostiene oggi Haaretz. In precedenza la loro popolazione era stata stimata in 24 mila unità e secondo il giornale l’impatto dellaH5N1 è stato particolarmente forte. L’intera zona - che finora era considerata una delle maggiori attrazioni turistiche dell’alta- è stata isolata dal Consiglio di sicurezza nazionale per contenere possibili contagi, o inquinamenti delle risorse idriche. I dipendenti addetti alla raccolta dei corpi hanno avuto istruzione di cambiare di continuo gli abiti, e poi di bruciarli. Droni vengono utilizzati per segnalare ...

