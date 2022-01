Dopo 42 anni ancora troppe ombre dietro la morte di Piersanti Mattarella (Di giovedì 6 gennaio 2022) AGI - Il sogno concretissimo di una Regione "delle carte in regola". L'aveva Piersanti Mattarella che ne stava costruendo, mattone Dopo mattone, l'edificio politico e ideale, fatto di scelte di principio e di governo solidissime e dirompenti. Buttato giù la mattina dell'Epifania di 42 anni fa, sotto i colpi inferti da una oscura strategia contro il Paese. Oltre quattro decenni Dopo, non si è interrotto, invece, lo sforzo di una ricerca della verità che procede a fatica lungo la pista di una saldatura tra Cosa nostra e il terrorismo nero, di un delitto politico-mafioso. Palermo ricorda il suo presidente della Regione, ucciso il 6 gennaio 1980. Così come la natia Castellammare del Golfo con una breve cerimonia nel cimitero comunale. Tra le braccia del fratello Piersanti Mattarella era ... Leggi su agi (Di giovedì 6 gennaio 2022) AGI - Il sogno concretissimo di una Regione "delle carte in regola". L'avevaMattarella che ne stava costruendo, mattonemattone, l'edificio politico e ideale, fatto di scelte di principio e di governo solidissime e dirompenti. Buttato giù la mattina dell'Epifania di 42fa, sotto i colpi inferti da una oscura strategia contro il Paese. Oltre quattro decenni, non si è interrotto, invece, lo sforzo di una ricerca della verità che procede a fatica lungo la pista di una saldatura tra Cosa nostra e il terrorismo nero, di un delitto politico-mafioso. Palermo ricorda il suo presidente della Regione, ucciso il 6 gennaio 1980. Così come la natia Castellammare del Golfo con una breve cerimonia nel cimitero comunale. Tra le braccia del fratelloera ...

