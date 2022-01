Deliberato il nuovo protocollo Serie A: con 13 giocatori (e 1 portiere) si gioca (Di giovedì 6 gennaio 2022) E’ stato Deliberato dal Consiglio di Lega di Serie A il regolamento per la gestione dei casi di positività covid e rinvio gare del campionato di calcio. In sostanza si stabilisce che da subito i club con uno o più calciatori positivi devono comunque disputare la gara prevista in calendario nel caso abbiano a disposizione 13 giocatori (con almeno un portiere disponibile) nelle rose della prima squadra e della Primavera nati entro il 31 dicembre 2003 negativi ai test entro le 24 del giorno precedente. “Qualora il club non disponga del numero minimo di calciatori, la Lega delibererà di conseguenza”, prosegue la nota, sottolineando che se il club “in grado di disporre del suddetto numero minimo di calciatori” non si presenti in campo, subirà lo 0-3 a tavolino, in base all’articolo 53 delle Noif. ... Leggi su sportface (Di giovedì 6 gennaio 2022) E’ statodal Consiglio di Lega diA il regolamento per la gestione dei casi di positività covid e rinvio gare del campionato di calcio. In sostanza si stabilisce che da subito i club con uno o più calciatori positivi devono comunque disputare la gara prevista in calendario nel caso abbiano a disposizione 13(con almeno undisponibile) nelle rose della prima squadra e della Primavera nati entro il 31 dicembre 2003 negativi ai test entro le 24 del giorno precedente. “Qualora il club non disponga del numero minimo di calciatori, la Lega delibererà di conseguenza”, prosegue la nota, sottolineando che se il club “in grado di disporre del suddetto numero minimo di calciatori” non si presenti in campo, subirà lo 0-3 a tavolino, in base all’articolo 53 delle Noif. ...

