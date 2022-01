Covid Italia, Vaia: “Ridotta aggressività variante Omicron” (Di giovedì 6 gennaio 2022) L’aumento dei contagi Covid “dell’ultima settimana si accompagna ad un significativo cambiamento delle caratteristiche della malattia, con un incremento della quota di persone con sintomi lievi o assenti che ormai ha raggiunto il 75%”. E’ quanto si legge in un post sull’account Facebook di Francesco Vaia, direttore sanitario dell’Istituto Spallanzani, che sottolinea: “E’ una conferma della Ridotta aggressività della variante Omicron, che avevamo già segnalato in seguito ai primi contatti con i colleghi sudafricani ed ai rapporti provenienti da paesi europei”. “Facciamo un po’ di chiarezza. Aumentano le armi a nostra disposizione. Il Covid 19 assume sempre di più le caratteristiche di una malattia stagionale. C’è necessità di semplificazione di accessi e procedure. ... Leggi su italiasera (Di giovedì 6 gennaio 2022) L’aumento dei contagi“dell’ultima settimana si accompagna ad un significativo cambiamento delle caratteristiche della malattia, con un incremento della quota di persone con sintomi lievi o assenti che ormai ha raggiunto il 75%”. E’ quanto si legge in un post sull’account Facebook di Francesco, direttore sanitario dell’Istituto Spallanzani, che sottolinea: “E’ una conferma delladella, che avevamo già segnalato in seguito ai primi contatti con i colleghi sudafricani ed ai rapporti provenienti da paesi europei”. “Facciamo un po’ di chiarezza. Aumentano le armi a nostra disposizione. Il19 assume sempre di più le caratteristiche di una malattia stagionale. C’è necessità di semplificazione di accessi e procedure. ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Per 'tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestaz… - sscnapoli : ?? Eljif Elmas ha effettuato un tampone molecolare che ha confermato la negatività al Covid-19. La stessa era già st… - TgLa7 : ??#Covid: in Italia 189.109 casi e 231 morti ?? - quotidianodirg : #Italia #coviditalia Covid, dal Cdm via libera a decreto con obbligo vaccinale per over 50 - AntonioSocci1 : @CriticaScient @ILARIA76074933 Qua Ioannidis non so non nega la pandemia ma fa l’apologia dei vaccini. Come testimo… -