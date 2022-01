Come andrà a finire questa storia di una donna al Quirinale (Di giovedì 6 gennaio 2022) questa storia di una donna al Quirinale è una vertigine definitoria che rischia di prenderci la mano. Parte infatti dall’assioma non verificato secondo cui una generica donna presidente debba per forza essere meglio di ciascuno dei nomi maschili che vengono avanzati ormai da settimane, mesi. Prosegue con la fallacia secondo cui, dopo tot presidenti maschi, adesso tocchi a una donna qualsiasi, Come se la carica dovesse essere assegnata secondo una turnazione fra categorie (secondo la stessa logica, a questo punto potrebbe toccare anche a un sacerdote, a un punk, a un vigile urbano, a una persona con la barba…). Culmina nel più vieto idealismo platonico, aggrappandosi alla purissima e vacua formulazione “una donna” – una donna in ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 6 gennaio 2022)di unaalè una vertigine definitoria che rischia di prenderci la mano. Parte infatti dall’assioma non verificato secondo cui una genericapresidente debba per forza essere meglio di ciascuno dei nomi maschili che vengono avanzati ormai da settimane, mesi. Prosegue con la fallacia secondo cui, dopo tot presidenti maschi, adesso tocchi a unaqualsiasi,se la carica dovesse essere assegnata secondo una turnazione fra categorie (secondo la stessa logica, a questo punto potrebbe toccare anche a un sacerdote, a un punk, a un vigile urbano, a una persona con la barba…). Culmina nel più vieto idealismo platonico, aggrappandosi alla purissima e vacua formulazione “una” – unain ...

Come andrà a finire questa storia di una donna al Quirinale ... espressione astratta della quidditas femminile - a discapito delle specifiche donne valide, dotate di nome e cognome, che possono risultare eleggibili in questa tornata come lo avrebbero meritato ...

