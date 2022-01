Caprari scatenato | colpo del Verona a La Spezia | Thiago Motta nei guai

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Una doppietta dinel secondo tempo regala all'Hellas il ritorno al successo e spegne l'entusiasmo dellodopo il successo di Napoli. Al Picco finisce 2 - 1 per il, in campo con ...

Il gol arriva al 59' conche conclude al meglio una bella azione lanciata da Lasagna con il contributo di Simeone. Lo Spezia reagisce con l'innesto di Verde che al 67' costringe Pandur ad ...Solo esterno della rete per loZapata, che in area supera Magnani in velocità. 70'. Sul ... Faraoni viene innescato sulla corsa dal passaggio di. L'esterno si incunea dalle parti di ...SERIE A - Al "Picco" succede tutto nel secondo tempo: Caprari segna in contropiede e dalla distanza, al 59' e al 70'. La band di Thiago Motta (la cui panchina ...Hellas in vantaggio al 17' con l'ex Udinese, pareggio del centrocampista viola all'81'. Dopo sei partite di fila in gol, resta a secco Vlahovic ...