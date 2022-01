Calcio: Lega A, 'consiglio ha approvato protocollo coerente con regole Uefa' (Di giovedì 6 gennaio 2022) Roma, 6 gen. (Adnkronos) - "Il consiglio di Lega ha approvato oggi all'unanimità un "protocollo", coerente con le regole adottate già dalla Uefa, che stabilisce l'obbligo di scendere in campo per le squadre con almeno 13 giocatori della prima squadra e della Primavera (sempre se maggiorenni) risultati negativi ai test per rilevare il covid-19". Così la Lega Calcio di Serie A dopo l'approvazione del nuovo protocollo da parte del consiglio. "Il regolamento adottato permetterà di proseguire la stagione e portare a termine il campionato di Serie A Tim, con l'auspicio che non intervengano più le Asl con provvedimenti confusi e incoerenti che, al momento, stanno creando gravi danni al sistema sportivo ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 6 gennaio 2022) Roma, 6 gen. (Adnkronos) - "Ildihaoggi all'unanimità un "",con leadottate già dalla, che stabilisce l'obbligo di scendere in campo per le squadre con almeno 13 giocatori della prima squadra e della Primavera (sempre se maggiorenni) risultati negativi ai test per rilevare il covid-19". Così ladi Serie A dopo l'approvazione del nuovoda parte del. "Il regolamento adottato permetterà di proseguire la stagione e portare a termine il campionato di Serie A Tim, con l'auspicio che non intervengano più le Asl con provvedimenti confusi e incoerenti che, al momento, stanno creando gravi danni al sistema sportivo ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA LEGA SERIE A: VARATO IL NUOVO PROTOCOLLO COVID-19 Con 13 giocatori non positivi, di cui un portiere, si g… - SkySport : Nuovo protocollo Covid per la Serie A, la Lega calcio: 'Con 13 non positivi si gioca' #SkySport #SkySerieA #SerieA… - Agenzia_Ansa : 'Con 13 calciatori disponibili si gioca'. Delibera del consiglio di Lega di serie A: 'Per chi non si presenti in c… - sportface2016 : La Lega #SerieA annuncia il nuovo protocollo: 'Le #Asl danneggiano il calcio, le loro decisioni sono illegittime e… - NCN_it : #SerieA, il consiglio di #Lega: ''Nuovo #protocollo approvato all'unanimità, auspiachiamo che le #ASL non interveng… -