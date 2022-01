Bologna, un big nel mirino del Siviglia! (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il Siviglia punta forte su Riccardo Orsolini del Bologna. Secondo Il Corriere dello Sport nella giornata di ieri il gli spagnoli hanno chiesto in prestito l’esterno rossoblù, ma il club emiliano non ha intenzione di lasciarlo partire a queste condizioni. La situazione cambierebbe in caso di obbligo di riscatto: a quel punto la dirigenza sarebbe disposta a valutare l’offerta. Come riporta TMW, il favorito per sostituire Orsolini è Federico Bonazzoli della Sampdoria, oggi in prestito alla Salernitana. Riccardo Orsolini, Bologna Orsolini in questa stagione ha realizzato due goal e due assist in tredici presenze. Il ventiquattrenne è da sempre uno dei giovani più interessanti della Serie A e in Spagna andrebbe in cerca del salto di qualità. Il Siviglia sta tenendo aperta la lotta per il primo posto in Liga: oggi si trova a cinque punti dal ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il Siviglia punta forte su Riccardo Orsolini del. Secondo Il Corriere dello Sport nella giornata di ieri il gli spagnoli hanno chiesto in prestito l’esterno rossoblù, ma il club emiliano non ha intenzione di lasciarlo partire a queste condizioni. La situazione cambierebbe in caso di obbligo di riscatto: a quel punto la dirigenza sarebbe disposta a valutare l’offerta. Come riporta TMW, il favorito per sostituire Orsolini è Federico Bonazzoli della Sampdoria, oggi in prestito alla Salernitana. Riccardo Orsolini,Orsolini in questa stagione ha realizzato due goal e due assist in tredici presenze. Il ventiquattrenne è da sempre uno dei giovani più interessanti della Serie A e in Spagna andrebbe in cerca del salto di qualità. Il Siviglia sta tenendo aperta la lotta per il primo posto in Liga: oggi si trova a cinque punti dal ...

