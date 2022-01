Atp Cup 2022: il montepremi e il prize money (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il montepremi e il prize money dell’Atp Cup 2022, torneo per selezioni nazionali tennistiche di scena dall’1 al 9 gennaio. L’Italia di Matteo Berrettini e Jannik Sinner sfiderà Russia, Australia e Francia nel contesto del girone B; oltre il capitolino e l’altoatesino, già citati, il gruppo azzurro potrà contare su Fabio Fognini, Lorenzo Sonego e Simone Bolelli. Dopo la finale del 2021, i talenti nostrani tenteranno di arrivare sino in fondo e superare anche l’ultimo scoglio. Non parteciperà Novak Djokovic, ritiratosi a pochi giorni dall’inizio dell’evento, così come non ci saranno Andrey Rublev e Dominic Thiem. Il prize money totale dell’evento in questione corrisponde a 12 milioni e 337mila 010 euro, il doppio rispetto all’edizione 2021. Vi saranno ben tre metodologie specifiche per ... Leggi su sportface (Di giovedì 6 gennaio 2022) Ile ildell’Atp Cup, torneo per selezioni nazionali tennistiche di scena dall’1 al 9 gennaio. L’Italia di Matteo Berrettini e Jannik Sinner sfiderà Russia, Australia e Francia nel contesto del girone B; oltre il capitolino e l’altoatesino, già citati, il gruppo azzurro potrà contare su Fabio Fognini, Lorenzo Sonego e Simone Bolelli. Dopo la finale del 2021, i talenti nostrani tenteranno di arrivare sino in fondo e superare anche l’ultimo scoglio. Non parteciperà Novak Djokovic, ritiratosi a pochi giorni dall’inizio dell’evento, così come non ci saranno Andrey Rublev e Dominic Thiem. Iltotale dell’evento in questione corrisponde a 12 milioni e 337mila 010 euro, il doppio rispetto all’edizione 2021. Vi saranno ben tre metodologie specifiche per ...

FiorinoLuca : Jannik #Sinner vince la terza partita su tre in ATP Cup e porta avanti l'Italia 1-0 sulla Russia. Ora forza Matteo… - FiorinoLuca : Auger-Aliassime supera in tre set Alexander Zverev, torna in top 10 e trascina il Canada in semifinale di ATP Cup 2022. - SuperTennisTv : Appuntamento da non perdere su #SuperTennisTV per la seconda sfida degli azzurri nell'#ATPCup. ? 00:00 ???? Italia ??… - lamamarino : Per l'Italia è andata male, ma la ATP Cup mi è piaciuta un bel po'. Medvedev-Berrettini e Auger Aliassime-Zverev di oggi gran bei match - voceditalia : Tennis: Italia sconfitta, Russia avanti nella Atp Cup -