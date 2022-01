ASL Torino chiarisce: “Rrahmani, Zielinski e Lobotka non possono giocare” (Di giovedì 6 gennaio 2022) Carlo Picco, direttore dell’ASL di Torino su Juventus-Napoli ribadisce che Rrahmani, Zielinski e Lobotka non possono giocare. La Lega Calcio ha deciso che Juventus-Napoli si deve giocare. De Laurentiis ha chiesto a voce alta concedere il rinvio: il regolamento introduce la regola dei 13 da portare a referto. Giovani compresi. E il Napoli ce li ha. C’è da capire se i tre in isolamento, Zielinski, Rrhamani e Lobotka possono essere schierati oppure no: per il vecchio protocollo Figc sì. Ma è ancora valido, dopo l’introduzione della terza dose? L’impressione è che non potranno muoversi dall’hotel. Carlo Picco, direttore dell’ASL di Torino ribadisce: “Rrahmani, Zielinski ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 6 gennaio 2022) Carlo Picco, direttore dell’ASL disu Juventus-Napoli ribadisce chenon. La Lega Calcio ha deciso che Juventus-Napoli si deve. De Laurentiis ha chiesto a voce alta concedere il rinvio: il regolamento introduce la regola dei 13 da portare a referto. Giovani compresi. E il Napoli ce li ha. C’è da capire se i tre in isolamento,, Rrhamani eessere schierati oppure no: per il vecchio protocollo Figc sì. Ma è ancora valido, dopo l’introduzione della terza dose? L’impressione è che non potranno muoversi dall’hotel. Carlo Picco, direttore dell’ASL diribadisce: “...

