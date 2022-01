Anief, al via i seminari di legislazione scolastica: tutti gli appuntamenti (Di giovedì 6 gennaio 2022) Da lunedì 17 gennaio partiranno i seminari regionali di legislazione scolastica promossi e organizzati dal giovane sindacato Anief. Sarà possibile partecipare agli incontri on line prenotandosi. Durante i seminari – che partiranno lunedì prossimo, 17 gennaio, e si protrarranno fino al 31 gennaio 2022 – “Dalla legge sostegni bis alla legge di bilancio 2022” verranno affrontati diversi temi: la questione organici; la contrattazione; il reclutamento; la sicurezza a scuola; l’obbligo vaccinale; la mobilità del personale scolastico; le pensioni; le indennità; la formazione dei docenti; sostegno e Pei; l’educazione motoria alla scuola primaria. Anief ricorda che, secondo la normativa vigente, i lavoratori della scuola che intendono partecipare al seminario di ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 6 gennaio 2022) Da lunedì 17 gennaio partiranno iregionali dipromossi e organizzati dal giovane sindacato. Sarà possibile partecipare agli incontri on line prenotandosi. Durante i– che partiranno lunedì prossimo, 17 gennaio, e si protrarranno fino al 31 gennaio 2022 – “Dalla legge sostegni bis alla legge di bilancio 2022” verranno affrontati diversi temi: la questione organici; la contrattazione; il reclutamento; la sicurezza a scuola; l’obbligo vaccinale; la mobilità del personale scolastico; le pensioni; le indennità; la formazione dei docenti; sostegno e Pei; l’educazione motoria alla scuola primaria.ricorda che, secondo la normativa vigente, i lavoratori della scuola che intendono partecipare alo di ...

