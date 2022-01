Amici Speciali: Stasera 5 giugno la Finale con ospiti speciali (Di giovedì 6 gennaio 2022) Questa sera Venerdì 5 giugno su Canale 5 con la conduzione di Maria De Filippi c’è la Puntata Finale di Amici speciali. Per l’occasione sarà presente un ospite speciale: vedremo J-Ax cantare per la prima volta “Una voglia assurda”. Collegati per vedere Amici speciali in streaming cliccando qui I concorrenti di Amici speciali Sono quattro i concorrenti proclamati i finalisti: Michele Bravi, Irama, Alessio Gaudino e Umberto Gaudino. Quest’ultimo ha preso il posto di Stash & The Kolors, che nel corso della semiFinale erano stati proclamati finalisti. Amici speciali, The Kolors si ritirano dalla Finale. Ecco il ... Leggi su cityroma (Di giovedì 6 gennaio 2022) Questa sera Venerdì 5su Canale 5 con la conduzione di Maria De Filippi c’è la Puntatadi. Per l’occasione sarà presente un ospite speciale: vedremo J-Ax cantare per la prima volta “Una voglia assurda”. Collegati per vederein streaming cliccando qui I concorrenti diSono quattro i concorrenti proclamati i finalisti: Michele Bravi, Irama, Alessio Gaudino e Umberto Gaudino. Quest’ultimo ha preso il posto di Stash & The Kolors, che nel corso della semierano stati proclamati finalisti., The Kolors si ritirano dalla. Ecco il ...

Advertising

travaglinilm : @fdragoni l'avessero detto negli anni 70 80 c'erano già delle leggi speciali sarebbe successo il finimondo ma purt… - LPincia : RT @MariaLu91149151: Per tutti voi amici virtuali speciali!???????????????? - Valerio59784405 : RT @MariaLu91149151: Per tutti voi amici virtuali speciali!???????????????? - MariaLu91149151 : RT @MariaLu91149151: Per tutti voi amici virtuali speciali!???????????????? - Mario54177178 : RT @MariaLu91149151: Per tutti voi amici virtuali speciali!???????????????? -