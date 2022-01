Amici, il dramma: è sparito un ragazzo da Capodanno. Caso clamoroso a Mediaset, pesante sospetto (Di giovedì 6 gennaio 2022) Che fine ha fatto Crytical ad Amici 21? Non c'è traccia del rapper, che ha saltato gli ultimi appuntamenti su Canale 5. Non si è visto al pomeridiano e al daytime, ma non era il solo. Mancano anche i ballerini Mattia e Christian, tra l'altro assenti da molto tempo. Anche Rea non c'è in casetta, si pensa ad un'influenza, niente Covid: i ragazzi sono tutti isolati e tamponati. Ma torniamo ai ragazzi: Mattia e Christian hanno partecipato alla cena di Natale mentre Crytical è sparito anche a Capodanno. Dov'è il rapper? Lui è uno degli ultimi allievi entrati nella scuola. Appena è uscito il video del Capodanno di Amici 21 su Witty tutti sono andati a caccia di Crytical, ma nessuna traccia: non c'è. Mistero. Adesso sui social si rincorrono le ipotesi. Crytical potrebbe aver trascorso le ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 6 gennaio 2022) Che fine ha fatto Crytical ad21? Non c'è traccia del rapper, che ha saltato gli ultimi appuntamenti su Canale 5. Non si è visto al pomeridiano e al daytime, ma non era il solo. Mancano anche i ballerini Mattia e Christian, tra l'altro assenti da molto tempo. Anche Rea non c'è in casetta, si pensa ad un'influenza, niente Covid: i ragazzi sono tutti isolati e tamponati. Ma torniamo ai ragazzi: Mattia e Christian hanno partecipato alla cena di Natale mentre Crytical èanche a. Dov'è il rapper? Lui è uno degli ultimi allievi entrati nella scuola. Appena è uscito il video deldi21 su Witty tutti sono andati a caccia di Crytical, ma nessuna traccia: non c'è. Mistero. Adesso sui social si rincorrono le ipotesi. Crytical potrebbe aver trascorso le ...

Advertising

CotoletteP : Oggi vivo per il dramma di mia madre e la sua migliore amica che hanno scoperto che il loro gruppo di amici è uscit… - unissonss : Per i dramma che sono usciti fuori dopo il video vorrei solo dire che per voi due persone dello stesso sesso posson… - gloriaceraso : perche' per una volta non guardate amici senza fare il dramma #caroligi - SofiaMattioli7 : il vero dramma è che ho cambiato telefono e non ho più nessuna foto coi miei amici nati in gennaio - Seagull_2021 : @radiosilvana @Ninanina1215 @NinaRicci_us @aka_rebel8 @a_levare @seguitemi2021 @LaBombetta76 Guarda, eravamo partit… -