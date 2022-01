WhatsApp non funzionerà più su molti dispositivi: la lista (Di mercoledì 5 gennaio 2022) WhatsApp è pronta a dire addio a diversi dispositivi obsoleti. Andiamo a vedere quali device dovranno dire addio all’applicazione di Meta. L’applicazione dice addio ai dispositivi più obsoleti (via screenshot)Anno nuovo addio a nuovi dispositivi per WhatsApp, che periodicamente elimina diversi dispositivi considerati obsoleti. Infatti su questo tipo di device non sarà possibile aggiornare l’applicazione. Inoltre questo addio riguarderà sia i dispositivi Android che a quelli iOS. Non avranno più accesso all’applicazione tutti gli smartphone che montano il sistema operativo Apple iOS 9 o quello Android 4.04. Per quanto riguarda gli smartphone Apple non avranno problemi i dispositivi aggiornati a iOS 10 e successivi e dotati di un ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 5 gennaio 2022)è pronta a dire addio a diversiobsoleti. Andiamo a vedere quali device dovranno dire addio all’applicazione di Meta. L’applicazione dice addio aipiù obsoleti (via screenshot)Anno nuovo addio a nuoviper, che periodicamente elimina diversiconsiderati obsoleti. Infatti su questo tipo di device non sarà possibile aggiornare l’applicazione. Inoltre questo addio riguarderà sia iAndroid che a quelli iOS. Non avranno più accesso all’applicazione tutti gli smartphone che montano il sistema operativo Apple iOS 9 o quello Android 4.04. Per quanto riguarda gli smartphone Apple non avranno problemi iaggiornati a iOS 10 e successivi e dotati di un ...

