Unisannio, al via le domande di partecipazione per il Servizio Civile Universale (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoQuest'anno si attiva il Servizio Civile Universale all'Università del Sannio. Gli aspiranti operatori possono scegliere tra due progetti targati Unisannio per un totale di 10 volontari: il progetto per la riqualificazione e valorizzazione delle Biblioteche di Ateneo e il progetto dedicato a supporto studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo per superare il digital divide e supporto alla comunicazione web. Il Servizio Civile Universale è un'esperienza di volontariato che opera nel rispetto dei principi della solidarietà, della partecipazione, dell'inclusione e dell'utilità sociale. La domanda di partecipazione deve essere presentata entro il 26 gennaio 2022 esclusivamente attraverso la ...

