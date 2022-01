Umberto Tirelli: a Modena, dall'Epifania le sue Caricature per un teatro della vita (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Umberto Tirelli, Caricature per un teatro della vita: è questo il titolo della mostra che sarà visitabile a Modena a partire dalla festa dell'Epifania. Il Museo civico di Modena celebra l'artista Umberto Tirelli con la mostra "Umberto Tirelli. Caricature per un teatro della vita" attraverso la quale saranno esposte, a partire dalla festa dell'Epifania di giovedì 6 gennaio, ben 230 opere, tra disegni, sculture, pitture, maschere e burattini, presso il complesso di San Paolo, in via Selmi 63. Un'autocaricatura dello stesso ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 5 gennaio 2022)per un: è questo il titolomostra che sarà visitabile aa partirea festa dell'. Il Museo civico dicelebra l'artistacon la mostra "per un" attraverso la quale saranno esposte, a partirea festa dell'di giovedì 6 gennaio, ben 230 opere, tra disegni, sculture, pitture, maschere e burattini, presso il complesso di San Paolo, in via Selmi 63. Un'autocaricatura dello stesso ...

