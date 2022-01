Super green pass obbligatorio per over 60 e più lavoratori: il nuovo decreto del governo (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il governo non varerà l'obbligo vaccinale per tutti i lavoratori, ma sul tavolo della cabina di regia c'è anche l’obbligo per nuove categorie di dipendenti pubblici e privati. Dal 10 gennaio via alla terza dose per chi ha più di 12 anni Leggi su corriere (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il gno non varerà l'obbligo vaccinale per tutti i, ma sul tavolo della cabina di regia c'è anche l’obbligo per nuove categorie di dipendenti pubblici e privati. Dal 10 gennaio via alla terza dose per chi ha più di 12 anni

NicolaPorro : ?? Ultim'ora ?? A bordo solo col #supergreenpass, ma scoppia il focolaio #Covid. Com'era la storia che il lasciapassa… - sbonaccini : Insisto: serve super green pass in tutti i luoghi di lavoro. - fattoquotidiano : Tamponi pochi, vaccini e super green pass sul lavoro: il 2022 dei Migliori parte nel caos. - Silvana52809292 : RT @Lorenzo36522471: Lo chiamano 'super green pass' perchè chiamarlo 'obbligo di vaccino senza pagare i danni che potrebbe causare' poteva… - Radio1Rai : #Covid: il Consiglio dei ministri decide su obbligo vaccinale per anziani e fragili e super Green Pass per accedere… -