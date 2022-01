Serena Brancale presenta “Je so’ pazzo” | il tributo a Pino Daniele

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Dal 14 gennaio 2022 è disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming “JE SO’” (Isola degli Artisti), cover di uno dei capolavori direalizzata da. Il brano vede la collaborazione con RICHARD BONA. Un omaggio al grande, ma anche a quella santa pazzia che ci salva dalla monotonia della vita e che per un attimo, nella musica, permette di vedere il mondo con una luce diversa: questo è il cuore pulsante della versione di “JE SO’” proposta da, una rivisitazione arricchita da sonorità antiche, di stampo Soul. Un brano a cavallo tra passato e presente che anticipa il terzo album dell’artista e vede la preziosa collaborazione ...

A causa della rapida evoluzione dell'emergenza coronavirus negli ultimi giorni, abbiamo ritenuto utile evitare occasioni di assembramento in piazza. L'evento previsto ...