Serena Bortone come Alberto Matano: hanno una cosa in comune che nessuno sospetta (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Avete mai fatto caso che Serena Bortone ed Alberto Matano hanno una cosa in comune che si ripete spesso? Ecco di cosa si tratta. Da due stagioni televisive il pomeriggio di Rai Uno è impegnato da Serena Bortone e da Alberto Matano. Entrambi sono i grandi protagonisti della programmazione della rete ammiraglia della tv di Leggi su youmovies (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Avete mai fatto caso cheedunainche si ripete spesso? Ecco disi tratta. Da due stagioni televisive il pomeriggio di Rai Uno è impegnato dae da. Entrambi sono i grandi protagonisti della programmazione della rete ammiraglia della tv di

Advertising

Saimon194 : @Usaunaltronome non so se sono maggiormente affranto nel vedere chi si diverte sui balletti di una donna-bulla, ma… - CorriereUmbria : Matteo Maria Zuppi, chi è il cardinale: da Sant'Egidio all'intervista con Fabio Fazio #televisione #rai1 #tv… - BlobRai3 : RT @MaxsoMagazine: Da Serena Bortone si balla senza nessuna precauzione #blob - MaxsoMagazine : Da Serena Bortone si balla senza nessuna precauzione #blob - 1a735c614cdb492 : #oggièunaltrogiorno Sta bene Mastella è stato ilpiùintonato della compagnia che fa acqua da tutte le parti con in t… -