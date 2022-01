Sassuolo | Dionisi vuole Bajrami | possibile contropartita per l’Empoli

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Ilcorrere ai ripari e prenderein caso di partenza a giugno di Djuricic:perIlhanno scelto il sostituto di Djuricic, prossimo partente a giugno. I neroverdi hanno messo gli occhi sudelha già allenato il trequartista albanese e per convincere Corsi, restio all’idea di una cessione a gennaio, avrebbe messo sul piatto Marchizza. Il terzino è attualmente in prestito in toscana e potrebbe restarci a titolo definitivo qualora la trattiva dovesse andare in porto. Intanto la concorrenza susi allarga poiché anche il Cagliari ha messo gli occhi sul numero 10 azzurro. A riferirlo il ...

... giovedì ore 16:30, finalmente Djuricic Formazione tipo per i neroverdi ma con un'arma in più dalla panchina. La sosta invernale è servita aper recuperare Djuricic, assente oramai ...Prosegue anche la preparazione delin vista del match contro il Genoa.dovrà fare a meno degli infortunati Obiang e Romagna, dei tre giocatori (uno è Peluso) positivi al Covid e di ...Genova - Andriy Shevchenko prova il rientro in extremis. Il tecnico rossoblù spera di avere il via libera per tornare in Italia ed essere in panchina nel match di domani pomeriggio in casa del Sassuol ...Il Sassuolo sogna ancora Nenad Bajrami. Alessio Dionisi, tecnico degli emiliani, non ha smesso di sperare di poterlo riabbracciare, magari già in questa sessione di mercato. A Empoli non ha ancora bus ...