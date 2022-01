Roma-Lido, l’annuncio di Patanè: 7 treni entro la fine di gennaio (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Ostia – “A partire dal 7 gennaio la Roma-Lido viaggerà con quattro treni, per poi arrivare a sette convogli entro la fine del mese“. Ad annunciarlo, sulla sua pagina Facebook, è l’assessore ai Trasporti del Comune di Roma, Eugenio Patané, che aggiunge: “Ci scusiamo per il parziale ritardo rispetto agli impegni presi davanti al Consiglio del Municipio Roma X lo scorso 16 dicembre, ma purtroppo, nell’attesa della conclusione dell’iter Ansfisa sui due treni MA200, la reimmissione in linea è slittata di 10 giorni. Pertanto, dal 17 gennaio sulla Roma-Lido ci saranno sei convogli e alla fine del mese entrerà in servizio anche il settimo, che ha bisogno di tre settimane per ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Ostia – “A partire dal 7laviaggerà con quattro, per poi arrivare a sette convogliladel mese“. Ad annunciarlo, sulla sua pagina Facebook, è l’assessore ai Trasporti del Comune di, Eugenio Patané, che aggiunge: “Ci scusiamo per il parziale ritardo rispetto agli impegni presi davanti al Consiglio del MunicipioX lo scorso 16 dicembre, ma purtroppo, nell’attesa della conclusione dell’iter Ansfisa sui dueMA200, la reimmissione in linea è slittata di 10 giorni. Pertanto, dal 17sullaci saranno sei convogli e alladel mese entrerà in servizio anche il settimo, che ha bisogno di tre settimane per ...

