Quirinal Game | l' Italia in cerca di un presidente Parlamento al voto il 24 gennaio

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Ore 15 di lunedì 24: ecco quando cominceranno le votazioni per eleggere ildella Repubblica. Ildella Camera Fico ha dato il via ufficiale alla partita per eleggere il ...

Nessuno lo dice, per paura di cadere nel tranello e leggere le proprie considerazioni spiattellate su giornali e siti web: ma il no di Mattarella al bis per il Colle ha messo nei guai il 68% dei ...A fidarsi dei bookmaker il toto - Quirinale più che entrare nel vivo è già finito. Fossimo nel mondo del calcio, un Draghi al Colle sarebbe pagato poco: lo danno a 1,90. Decisamente più conveniente ...Ore 15 di lunedì 24 gennaio: ecco quando cominceranno le votazioni per eleggere il presidente della Repubblica. Il presidente della Camera Fico ha dato il via ufficiale alla partita ...A fidarsi dei bookmaker il toto-Quirinale più che entrare nel vivo è già finito. Fossimo nel mondo del calcio, un Draghi al Colle sarebbe pagato poco: lo danno a ...