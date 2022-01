Parliamo “bene” ai bambini piccoli e parleranno meglio da grandi

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Avete mai visto una mamma che parla al suo bimbo di pochi mesi? Lei, così come il papà e i nonni, allungano a dismisura le parole, le pronunciano molto lentamente, accompagnano la voce con l’espressione del volto. Apparentemente questo modo di parlare con i piùè buffo e può anche capitare di chiedersi se sia davvero utile per il suo sviluppo e per le loro capacità future di esprimersi. Eb, se capita di tenere questo fluire delle parole sulla scorta dei presunti o reali bisogni del bebè, probabilmente ci stiamo comportando nel modo giusto. E non solo perché riusciamo ad attrarre la loro attenzione, rivolgendoci espressamente a loro, ma anche perché proprio grazie a questo buffo strascicare delle parole, a volume elevato, il bimbo potrebbe essere maggiormente in grado di parlare a sua volta, quando sarà piùcello. A ...

