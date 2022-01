Papa: “Oggi le coppie non vogliono avere figli, ma hanno due cani e due gatti. Così la civiltà diventa più vecchia e senza umanità” (Di mercoledì 5 gennaio 2022) “Auspico che le istituzioni siano sempre pronte ad aiutare nell’adozione, vigilando con serietà ma anche semplificando l’iter necessario perché possa realizzarsi il sogno di tanti piccoli che hanno bisogno di una famiglia, e di tanti sposi che desiderano donarsi nell’amore”. Papa Francesco torna sul tema della denatalità nella prima udienza generale del 2022 nell’Aula Paolo VI. Un’udienza durante la quale, per la prima volta, anche dipendenti uomini e donne, religiosi e laici di alcuni dicasteri della Curia romana hanno letto i saluti ai fedeli nelle diverse lingue. Compito che finora era toccato esclusivamente ai sacerdoti in servizio nella Segreteria di Stato. Per Bergoglio “non basta mettere al mondo un figlio per dire di esserne anche padri o madri. Padri non si nasce, lo si diventa. E non lo si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 gennaio 2022) “Auspico che le istituzioni siano sempre pronte ad aiutare nell’adozione, vigilando con serietà ma anche semplificando l’iter necessario perché possa realizzarsi il sogno di tanti piccoli chebisogno di una famiglia, e di tanti sposi che desiderano donarsi nell’amore”.Francesco torna sul tema della denatalità nella prima udienza generale del 2022 nell’Aula Paolo VI. Un’udienza durante la quale, per la prima volta, anche dipendenti uomini e donne, religiosi e laici di alcuni dicasteri della Curia romanaletto i saluti ai fedeli nelle diverse lingue. Compito che finora era toccato esclusivamente ai sacerdoti in servizio nella Segreteria di Stato. Per Bergoglio “non basta mettere al mondo uno per dire di esserne anche padri o madri. Padri non si nasce, lo si. E non lo si ...

Advertising

Rvaticanaitalia : 'Oggi ci sono più martiri che all'inizio della storia Chiesa', ricorda #PapaFrancesco. Secondo @acs_italia attualme… - vaticannews_it : #28dicembre Oggi, come ieri, gli Erode sono ancora tanti e tante sono le armi che usano per distruggere l’innocenza… - FrancescoGrana : Papa: “Oggi le coppie non vogliono avere figli, ma hanno due cani e due gatti. Così la civiltà diventa più vecchia… - Bordnassela : Oggi vi stupite che il #Papa faccia il Papa. Poi magari rifletteremo sul fatto che un Paese in costante calo demogr… - riccmaccioni : Nella sua catechesi oggi il Papa ha parlato dell'importanza del nome, che nella Bibbia riassume l'identità della pe… -