Novak Djokovic, premier Australia frena sulla partecipazione agli Open: “Se l’esenzione dal vaccino non è giustificata, se ne torna a casa” (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il governo di Canberra tenta una tiepida marcia indietro dopo le polemiche scaturite dalla decisione di concedere l’esenzione al vaccino a Novak Djokovic che così potrà prendere parte agli Australian Open di tennis in un Paese dove l’esecutivo ha imposto restrizioni durissime ai propri abitanti nel corso dei quasi due anni di pandemia. Il premier Scott Morrison, secondo quanto riportano i media Australiani, interpellato dai giornalisti sulla questione ha assicurato di essere pronto a rispedire Djokovic “a casa con il primo aereo” se il tennista numero 1 al mondo non fornirà motivazioni sufficienti sul perché non si è vaccinato. “Chiunque entri in Australia deve ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il governo di Canberra tenta una tiepida marcia indietro dopo le polemiche scaturite dalla decisione di concederealche così potrà prendere partedi tennis in un Paese dove l’esecutivo ha imposto restrizioni durissime ai propri abitanti nel corso dei quasi due anni di pandemia. IlScott Morrison, secondo quanto riportano i mediani, interpellato dai giornalistiquestione ha assicurato di essere pronto a rispedire“acon il primo aereo” se il tennista numero 1 al mondo non fornirà motivazioni sufficienti sul perché non si è vaccinato. “Chiunque entri indeve ...

