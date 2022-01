Napoli: undici titolari ed una sostituzione, così si gioca con la Juve (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Luciano Spalletti avrà la formazione obbligata per la sfida del Napoli con la Juve. La squadra azzurra avrà nove indisponibili. Sulla squadra azzurra pesano gli infortuni: come quelli di Fabian Ruiz e Osimhen, nigeriano che è anche contagiato dal Covid 19 insieme con Elmas, Lozano e Malcuit. Poi c’è la Coppa d’Africa che ha portato via da Napoli: Koulibaly, Anguissa e Ounas. A cui si aggiunge lo squalificato Mario Rui, che però è anche positivo al Covid insieme con Luciano Spalletti, un membro dello staff ed il portiere della Primavera Boffelli. Assenze pesantissime in casa Napoli che dovrà affrontare la Juve con gli uomini contati. Napoli: formazione già fatta con la Juve L’unico dubbio di Spalletti, che non parteciperà alla trasferta di Torino, sarà quella di Petagna ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Luciano Spalletti avrà la formazione obbligata per la sfida delcon la. La squadra azzurra avrà nove indisponibili. Sulla squadra azzurra pesano gli infortuni: come quelli di Fabian Ruiz e Osimhen, nigeriano che è anche contagiato dal Covid 19 insieme con Elmas, Lozano e Malcuit. Poi c’è la Coppa d’Africa che ha portato via da: Koulibaly, Anguissa e Ounas. A cui si aggiunge lo squalificato Mario Rui, che però è anche positivo al Covid insieme con Luciano Spalletti, un membro dello staff ed il portiere della Primavera Boffelli. Assenze pesantissime in casache dovrà affrontare lacon gli uomini contati.: formazione già fatta con laL’unico dubbio di Spalletti, che non parteciperà alla trasferta di Torino, sarà quella di Petagna ...

