Lettere con polvere bianca a tre ministri: si teme l’antrace. «Riconducibili a una sigla No Vax» (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Tre Lettere contenenti polvere bianca sono arrivate nei giorni scorsi ai ministri dell’Agricoltura, Stefano Patuanelli, dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, e della Giustizia Marta Cartabia. Solo una delle tre è stata aperta, facendo scattare immediatamente l’allarme sulle altre due. La polvere è ora al vaglio degli esperti, che dovranno determinarne l’effettiva natura. Gli investigatori temono che si possa trattare di antrace, ma non escludono che si tratti anche solo di un gesto dimostrativo e, dunque, che la polvere possa essere semplice borotalco. Secondo le prime informazioni, il mittente sarebbe una sigla non specificata riconducibile alla galassia No Vax. La Procura di Roma indaga per terrorismo A rendere conto della vicenda è stato oggi Il Messaggero, ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Trecontenentisono arrivate nei giorni scorsi aidell’Agricoltura, Stefano Patuanelli, dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, e della Giustizia Marta Cartabia. Solo una delle tre è stata aperta, facendo scattare immediatamente l’allarme sulle altre due. Laè ora al vaglio degli esperti, che dovranno determinarne l’effettiva natura. Gli investigatori temono che si possa trattare di antrace, ma non escludono che si tratti anche solo di un gesto dimostrativo e, dunque, che lapossa essere semplice borotalco. Secondo le prime informazioni, il mittente sarebbe unanon specificata riconducibile alla galassia No Vax. La Procura di Roma indaga per terrorismo A rendere conto della vicenda è stato oggi Il Messaggero, ...

