L’ASL non blocca il Verona | l’Hellas può partire per giocare con lo Spezia

La Asl di Verona non ha bloccato la trasferta dell'Hellas a La Spezia, nonostante i dieci positivi del gruppo squadra tra i gialloblu riscontrati ieri. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la squadra di Tudor giocherà quindi regolarmente domani alle 14.30 contro i liguri. Ieri infatti il club veneto aveva reso noto: "Hellas Verona

