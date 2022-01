La raccolta della 24a edizione di ‘Voci Per La Libertà – Una canzone Per Amnesty’ in un braccialetto Udb (Di mercoledì 5 gennaio 2022) ROVIGO – Le canzoni sui diritti umani in un braccialetto USB. È questa la forma che assume quest’anno la tradizionale raccolta del festival “Voci per la Libertà – Una canzone per Amnesty”, arrivato nel 2021 alla ventiquattresima edizione, come sempre in provincia di Rovigo, toccando Adria il 17 luglio e Rosolina Mare dal 22 al 25 luglio. Una tracklist nutrita e variegata, che guarda da una parte alla qualità musicale e dall’altra ai valori della Dichiarazione universale dei diritti umani. Oltre alle diciassette tracce che compongono la raccolta, nell’opera si trovano anche contenuti multimediali come un video report del festival e il racconto di tutte le giornate in foto e parole. Ad aprire la tracklist ci sono i Negramaro e Blindur, i due vincitori del Premio Amnesty ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 5 gennaio 2022) ROVIGO – Le canzoni sui diritti umani in unUSB. È questa la forma che assume quest’anno la tradizionaledel festival “Voci per la– Unaper Amnesty”, arrivato nel 2021 alla ventiquattresima, come sempre in provincia di Rovigo, toccando Adria il 17 luglio e Rosolina Mare dal 22 al 25 luglio. Una tracklist nutrita e variegata, che guarda da una parte alla qualità musicale e dall’altra ai valoriDichiarazione universale dei diritti umani. Oltre alle diciassette tracce che compongono la, nell’opera si trovano anche contenuti multimediali come un video report del festival e il racconto di tutte le giornate in foto e parole. Ad aprire la tracklist ci sono i Negramaro e Blindur, i due vincitori del Premio Amnesty ...

